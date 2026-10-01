La Fiorentina continua a seguire un giovanissimo talento argentino. Concorrenza folta, ma quell'infortunio...

La Fiorentina continua a guardare con interesse a Tomás Aranda, giovane talento classe 2007 di proprietà del Boca Juniors. Il trequartista argentino è già stato seguito dai viola nei mesi scorsi e il suo nome torna ora d’attualità, anche alla luce della crescente concorrenza sul mercato.

Prezzo ed infortunio

Aranda ha un contratto con il Boca fino al 2029 e una clausola rescissoria da circa 17 milioni di euro. Una cifra importante, considerando la giovanissima età del giocatore. A frenare, per il momento, le pretendenti è anche l’infortunio rimediato da Aranda, che ha riportato una frattura al perone e dovrebbe tornare a disposizione a dicembre.

Concorrenza delle big italiane

La concorrenza, però, non manca. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, oltre alla Fiorentina, anche Inter e Como hanno chiesto informazioni sul giovane calciatore.