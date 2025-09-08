Il neo acquisto della Fiorentina Edin Dzeko ha rilasciato alcune dichiarazioni a San Marino RTV. Fra i temi trattati anche il possibile ritiro e la prossima sfida della squadra viola contro il Napoli.

Il ritiro ancora lontano

“Ritiro? Non mi pongo limiti - Risponde secco il trentanovenne - Sicuramente non sono più giovane, però mi trovo bene ancora in nazionale e con la Fiorentina e continuo a dare il massimo".

In vista del Napoli

“Speriamo sia un campionato bello. Abbiamo iniziato con due pareggi fuori casa, la Serie A è sempre più difficile e non ci sono le partite facili. Adesso giochiamo con il Napoli campione d’Italia. È la squadra favorita per lo scudetto, ma noi venderemo cara la pelle. Abbiamo un nuovo allenatore, e tanti nuovi giocatori, ci serve un pochino di tempo ancora per conoscerci meglio. Più il tempo passa e più miglioriamo”.