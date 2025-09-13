Il Cagliari trova la prima vittoria tra le mura di casa grazie al gol di un ex Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Torna in campo la Serie A dopo la sosta Nazionali con il match delle 15 tra Cagliari e Parma: all'Unipol Domus è sfida tra due ex attaccanti viola, vale a dire Belotti (all'esordio) per gli isolani contro Cutrone per i crociati: Pisacane trova i primi tre punti del suo campionato vincendo 2-0.
La cronaca della partita
Nonostante il risultato, la partita la fanno gli ospiti che già dopo 8 minuti ci vanno vicini prima con Pellegrino, poi con Cutrone sul tap-in: serve un ottimo Caprile in due tempi a sventare la minaccia. Sul finale del primo tempo, poi, è un altro ex viola ad aprire le danze: da sviluppi di calcio d'angolo Mina trova la testata vincente da distanza ravvicinata per l'1-0. Secondo tempo che non cambia il copione, col Parma pericoloso a più riprese: Cutrone il più in forma dei suoi, che segna anche un gol poi annullato per fallo ad inizio azione, ma c'è anche Oristanio che colpisce una traversa. Ma è ancora il Cagliari a segnare, stavolta con Felici che al 77simo mette il sigillo sui tre punti con un tap-in a porta vuota dopo il palo colpito da Adopo.
La classifica provvisoria
Cremonese 6, Napoli 6, Roma 6, Juventus 6, Udinese 4, Cagliari 4, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Lazio 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1, Verona 1, Torino 1, Sassuolo 0.