Moretto: "Dodô non prolungherà con la Fiorentina, ha scelto di andare via a parametro zero. La rottura..."

Il terzino destro brasiliano della Fiorentina, Dodô, è ufficialmente ai margini della squadra.

Parametro zero

Secondo quanto riportato dall'insider Matteo Moretto su Youtube, l'ex Shakhtar, che ha il contratto in scadenza nel 2027, “ha scelto di non prolungare l'accordo con i viola. La sua volontà è quella di liberarsi a parametro zero al termine del contratto”.

Il trasferimento rifiutato

Dietro questa rottura c'è anche un retroscena di mercato risalente alla scorsa estate. “La Fiorentina aveva trovato un'intesa con l'Olympiakos per la sua cessione, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento in Grecia". L'esclusione è la diretta conseguenza dello stallo contrattuale.