FOTO - Kouame sulla via del recupero: l'attaccante di proprietà viola torna a muovere il ginocchio e ad allenarsi

L'attaccante di proprietà della Fiorentina Christian Michael Kouame attualmente è in prestito all'Empoli, ma la sua esperienza in azzurro non è durata molto. L'ivoriano è alle prese con un lungo infortunio, vista la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Ma siamo sulla via del recupero.

Kouame pubblica su Instagram alcuni scatti dove ha finalmente ripreso ad allenarsi, sotto il controllo del fisioterapista. L'attaccante riesca a muovere il ginocchio e a svolgere esercizi di mobilità.

Queste le sue foto: