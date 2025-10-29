Brekalo segna la sua prima rete in Spagna, ma la sua squadra viene umiliata da una formazione di Serie C

Serata dolceamara quella di ieri per l'ex attaccante della Fiorentina, Josip Brekalo.

Rigore illusorio

Il croato è riuscito a trovare il suo primo gol da quando si è trasferito in Spagna al Real Oviedo. Lo ha fatto su rigore al 17' dando l'illusione alla sua squadra che sarebbe stata una serata gioiosa e tranquilla.

Ko pesante

E invece è arrivata l'inaspettata eliminazione dalla Copa del Rey ad opera di una squadra di Serie C spagnola, ovvero l'Ourense che si è imposto, addirittura per 4-2 davanti al pubblico amico.