L'incontro Firenze-Uefa per lo stadio: presentato progetto per il Franchi e per la mobilità. Positivo il percorso avviato

L’incontro con la Uefa che si è tenuto a Nyon alla presenza del sindaco di Firenze, Sara Funaro, dei dirigenti di Palazzo Vecchio, dei rappresentanti della Fiorentina e dei progettisti di Arup, è stato positivo.

In questo primo appuntamento è stato presentato il progetto relativo alla ristrutturazione dello stadio Franchi, anche in relazione ai requisiti Uefa per queste manifestazioni.

Requisiti EVA

Il dialogo si è soffermato non soltanto sul progetto relativo all’impianto sportivo, ma anche sui requisiti EVA (Economic Value Added), sul tema della mobilità pubblica attraverso le tramvie e il trasporto locale, sulla ricettività della città ad ospitare eventi di grande portata e sull’assetto delle aree urbane attorno allo stadio.

Altre interlocuzioni

Seguiranno altre interlocuzioni, fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze che sarà con scadenza luglio 2026. La delegazione ha espresso il proprio ringraziamento alla Uefa e alla Figc per questo primo incontro e per il percorso di confronto avviato.