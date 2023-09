Con fatica, pazienza, ma anche merito la Fiorentina l’ha ribaltata. Sudata, niente mai di facile, ma dopo la gara di andata si sapeva che sarebbe stata in salita. Trascinati da un super Gonzalez, in questo momento il vero centravanti viola, da un ottimo Kouame e da un concentratissimo Ranieri, la Fiorentina torna in Conference, con l’obiettivo di vincerla.

Stanchi, forse un po’ appannati, ma felici. Un preliminare durissimo ma che ha il sapore e i colori dell’Argentina di Nico. Adesso un centrocampista e un difensore forte. Poi il mercato sarà finalmente finito. Con il punto interrogativo Amrabat che fino all’ultimo secondo non sarà sciolto. Tutte le piste rimangono aperte, anche se la Fiorentina sembra aver chiuso all’ipotesi prestito, giustamente.

Se Amrabat rimarrà potrà essere un valore aggiunto. E basta con i discorsi sui giocatori da recuperare mentalmente: dovrà tornare in fretta e correre come gli altri. Non ci risulta che la Fiorentina non gli stia pagando lo stipendio. Tra poche ore sapremo e capiremo, ma questa squadra potrebbe essere davvero più forte e competitiva di quella dello scorso anno. Con o senza Amrabat. Le probabilità che se ne vada rimangono molte, trenta milioni, il Fulham, la pista più calda. Una cifra importante, non certamente quella che si immaginavano tutti fino a poche settimane fa.

Adesso pronti per Milano, per la sfida tutta da vivere contro l’Inter. Atene nel mirino, ma prima una lunga stagione da vivere con passione. Il preliminare passato adesso vale mezza stagione e soprattutto darà una grande carica emotiva alla squadra e all’ambiente. Cominciando da domenica: davanti più Beltran che Nzola, ancora lontano dalla forma migliore. L’argentino al momento sembra avere fame, ma anche tecnica da vendere. Serve lui la davanti, aspettando il gol. Intanto ci pensa Nico e va bene così.