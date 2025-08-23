L'estate movimentata di Goretti: niente volo di ritorno da Presov ma rotta su Firenze per svuotare la rosa della Fiorentina dalle zavorre

Un'estate partita con il rinnovo del contratto e proseguita con un protagonismo forse più accentuato rispetto al passato per Roberto Goretti, braccio destro di Pradè. Il dirigente viola è impegnato soprattutto sul fronte uscite, perché la Fiorentina ha ancora alcune zavorre molto onerose in rosa di cui liberarsi in questi ultimi giorni di mercato. Tanto è vero che, scrive La Gazzetta dello Sport, non ha preso neanche il volo insieme al resto della truppa, trasferitasi a Cagliari per tornare a lavorare a Firenze. E' alle porte il rush finale del mercato, dove la Fiorentina avrà ancora tanto da dire.