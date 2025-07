La Gazzetta dello Sport: 4 milioni per convincere il bomber

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si concentra sulla questione Moise Kean e sulla proposta di rinnovo che la società viola sarebbe pronta a mettere sul tavolo.

Il rinnovo di Kean…

La Rosea apre la pagina dedicata alla Fiorentina (pag.13) scrivendo: “Offertona a Kean”, proseguendo poi nel sottotitolo “La Fiorentina ha già deciso: 4 milioni l'anno a Moise se accetta di restare”.

Con l'aiutino dal Decreto crescita

La Gazzetta continua la sua analisi nel sommario: “La clausola scade il 15 e se l'attaccante non andrà via gli sarà proposto un rinnovo di contratto super”. La società viola ha un alleato importante secondo il quotidiano, che infatti scrive “Decreto crescita per amico”.