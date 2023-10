Montella: "Sono migliorato come allenatore nel corso degli anni. Sono il tecnico più felice del mondo"

L'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha avuto un ottimo impatto sulla panchina della Turchia. Due partite vinte, su due, e qualificazione già raggiunta per gli Europei 2024.

Dopo il successo ottenuto sonante ottenuto contro la Lettonia (4-0) ha detto: “Penso di essere migliorato come allenatore nel corso degli anni. Soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. Sono il tecnico più felice del mondo in questo momento”.

Montella in Turchia ha rilanciato la propria carriera di tecnico prima attraverso i buoni risultati fatti con l'Adana Demirspor e ora con la selezione nazionale.