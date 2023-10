In Germania ci sarà anche un ex allenatore della Fiorentina: Montella porta la Turchia ai prossimi Europei

Arriva nel modo più inaspettato la rivincita di Vincenzo Montella. Sì, perché dopo la prima positivissima esperienza alla Fiorentina il tecnico non aveva mai spiccato veramente il volo, passando attraverso tante esperienze negative tra cui anche il ritorno in viola.

Poi, tre settimane fa, la chiamata della Turchia. Una Nazionale per la prima volta in carriera, con un Europeo da conquistare nel girone della Croazia. Ebbene, a Montella sono bastate due partite per lasciare il segno: giovedì la vittoria in casa proprio della Croazia, prima squadra a riuscirci nella storia delle qualificazioni europee, ieri sera invece un netto 4-0 alla Lettonia.

Un risultato che ha permesso alla Turchia di staccare matematicamente il pass per Euro 2024. Un grande trionfo, un obiettivo centrato al primo colpo per Montella: l'estate prossima, in Germania, ci sarà anche l'ex allenatore della Fiorentina.