Kean: "Dzeko è il nostro condottiero, ci ha protetto nel modo giusto"

Ancora Moise Kean si è soffermato a TMW per parlare di Fiorentina: “Siamo un bel gruppo, una grande squadra, un ambiente che ci tiene veramente e questo ti porta solo a fare bene”.

Sul nuovo allenatore

"Vanoli è un mister nuovo che ha tante ambizioni, che è quello che serve a noi. Cerchiamo di seguire il suo lavoro, abbiamo fiducia in lui, speriamo ci porti sulla buona strada".

Su Dzeko

"Le parole di Edin servono sempre, lui è un condottiero, per noi è un grandissimo esempio, ci ha protetto nel modo giusto, speriamo adesso di fare bene in campo".

Gattuso e la Nazionale

"Che cosa ci ha dato Gattuso? Ci ha dato tantissimo, quello spirito che ci mancava, con lui possiamo fare bene, abbiamo fiducia in lui e nel suo staff".