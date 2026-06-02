Corriere dello Sport-Stadio: Il trequartista portoghese che piace molto alla Fiorentina

Due pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

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Apertura sull'allenatore: “Grosso ci siamo”. Sottotitolo: “Tecnico e Viola sono d’accordo Tocca al Sassuolo”. Di spalla il commento: “Vanoli merita un altro addio”. In taglio basso: “Una squadra deprezzata ma Ndour sale”.

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Sul mercato: “La tentazione è Gustavo Sá”. Sottotitolo: “Piace molto il trequartista portoghese del Famalicão, ma la richiesta per ora è alta: 30 milioni. Assalto a Volpato”. Di spalla infine: “Anche Gosens è sacrificabile”.