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Corriere dello Sport-Stadio: Il trequartista portoghese che piace molto alla Fiorentina

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Due pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi. 

Pagina 18

Apertura sull'allenatore: “Grosso ci siamo”. Sottotitolo: “Tecnico e Viola sono d’accordo Tocca al Sassuolo”. Di spalla il commento: “Vanoli merita un altro addio”. In taglio basso: “Una squadra deprezzata ma Ndour sale”. 

Pagina 19

Sul mercato: “La tentazione è Gustavo Sá”. Sottotitolo: “Piace molto il trequartista portoghese del Famalicão, ma la richiesta per ora è alta: 30 milioni. Assalto a Volpato”. Di spalla infine: “Anche Gosens è sacrificabile”.   

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