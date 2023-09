Un nuovo e lungo contratto per Corvino. Sticchi Damiani: "Un accordo per far crescere il club"

Non è ancora il momento di andare in pensione per Pantaleo Corvino, anzi. Per l'ex dirigente della Fiorentina arriva un nuovo e lungo contratto con il Lecce.

Ad annunciarlo è stato il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani: “Dopo averlo preannunciato a giugno, stasera (ieri, ndr) ci siamo ufficialmente 'legati' per altri 3 anni (anzi 4 in considerazione dell'opzione per un anno aggiuntivo), con un unico obiettivo comune: non lasciare trascorrere un solo giorno senza far crescere il club in mentalità, solidità, strutture, vivaio ed organizzazione. Tutto è possibile, con l'aiuto della nostra gente”.

Corvino è ripartito dalla sua Lecce dopo l'interruzione del rapporto con la Fiorentina, legato al passaggio della società viola dai Della Valle a Commisso.