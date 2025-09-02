La Gazzetta dello Sport: Novanta milioni per una coppa

Una pagina dedicata alla Fiorentina da La Gazzetta dello Sport.

Il titolone presente all'interno è: “Rivoluzione Viola”. E ancora: “Lamptey da Piioli Investiti 90 milioni Obiettivo: una coppa”. Sommario: “Preso anche il ghanese del Brighton, alternativa a Dodô sulla fascia. Pioli adesso ha una squadra completa con cambi in tutti i ruoli”.

Beltran, Ikone, Richardson

In taglio basso, le ultime operazioni: “Beltran va in prestito al Valencia Ikone-Paris FC, Richardson resta”.