Jovetic colpito dalla nuova casa della Fiorentina: "Prima volta al Viola Park, sono stupito"

Giornate di celebrazione in casa Fiorentina per i suoi cento anni. Tra i protagonisti anche Stefan Jovetic, intervistato dai canali ufficiali del club viola: "Sono contento che alla fine sono potuto venire. Prima volta al Viola Park, sono molto stupito. Sono molto felice che la Fiorentina stia diventando un club di livelli ancora più alti"

Tra passato e futuro

Ha aggiunto: "Emozioni bellissime, ho vissuto 5 anni. Abbiamo avuto ottimi risultati e quando ci penso sono molto felice. Spero che la Fiorentina torni a quei livelli".

Le notti di Champions

Ricordando le sue gesta in viola, inevitabile pensare subito alla sua doppietta al Liverpool. Lui però parte da un'altra partita europea: "Anche quella contro lo Sporting non va dimenticata, perché ci ha permesso tutto il resto. Poi anche quelle contro Liverpool e Bayern: quei gol veramente belli".