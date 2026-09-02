Terim cuore viola: "Non ho mai dimenticato il 2001, grandi giocatori e grandi partite"

Non ha terminati neanche una stagione alla guida della Fiorentina, ma è stato certamente uno dei tecnici più amati in assoluto dal popolo viola. Parliamo di Fatih Terim, presente in questi giorni per celebrare il centenario della società e intervistato dai canali del club gigliato: "Io sono molto contento di essere qua, mi piace molto la città di Firenze e anche la Fiorentina. Sono molto onorato di questo invito da parte della società".

Un augurio per la stagione

Nel corso dell'intervista, ha anche parlato dell'annata appena iniziata: "Speriamo che la Fiorentina possa fare una grande stagione: un grosso in bocca al lupo".

Ricordi in viola

In chiusura, uno sguardo al passato: "La squadra ha lavorato con me in modo incredibile nel 2001 e io non l'ho mai dimenticata. Grandi giocatori con un carattere incredibile e giocando grandi partite. Non ho mai dimenticato le persone, grande rispetto per loro. Penso che anche i tifosi e la città non abbiano dimenticato il 2001: è arrivata una coppa e la squadra ha giocato bene anche in campionato".