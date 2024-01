Vitale: "La Fiorentina non ha idee chiare sul mercato, non mi sembrano molto lucidi. Dia-Nzola? A guadagnarci sarebbe Sabatini"

Pino Vitale, direttore sportivo, già molto critico qualche giorno fa sul mercato della Fiorentina, si è espresso nuovamente, stavolta a TMW RADIO, sulle possibili mosse (o non-mosse) della squadra mercato viola:

Scambio Nzola-Dia?

"Se fanno il cambio, credo che Sabatini voglia i soldi e in quel caso ci guadagna la Salernitana".

“Non mi pare molto lucida la Fiorentina sul mercato”

Poi più in generale: “Mi da l’idea che la Fiorentina non abbia idee molto chiare sul mercato. Non li vedo molto lucidi. Va detto sempre che rinforzare una squadra importante a gennaio non è semplice, è più facile rinforzare una che si deve salvare”.

Infine su Baldanzi: "Non credo si siano spinti tanto in là per Baldanzi. Ma va detto anche che se si fossero svegliati prima potevano prendere a 12-13 milioni Vicario".