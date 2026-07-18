La Fiorentina mette gli occhi su un terzino italo-brasiliano
La Fiorentina vuole continuare a rinforzare la difesa con esterni duttili.
Il nome per la fascia destra
L'ultimo nome che arriva dal Brasile è quello di Bruno Gomes, terzino destro classe 2003 dell'Internacional. Secondo quanto riportato dal giornalista vicino alle vicende del club biancorosso Lucas Collar, il suo profilo sarebbe il principale per una possibile cessione in questa finestra di mercato.
La posizione della Fiorentina
Il giocatore ha già ricevuto diversi sondaggi dalle squadre interessate a lui, ma la Fiorentina al momento sembra quella più interessata.
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