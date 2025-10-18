Nicoletti: "Sta emergendo il nervosismo di Pioli, ma è possibile che sia sempre colpa di allenatore e direttore sportivo?"

Quest'oggi il noto agente ed intermediario Costantino Nicoletti, che segue da sempre le vicende legate alla Fiorentina, ha cercato di fare il punto in casa viola alla vigilia della trasferta di domani contro il Milan. Queste alcune delle sue considerazioni a Lady Radio.

“Ultimamente, come spesso accade, dopo le ultime partite le critiche sono state indirizzate verso l'allenatore e il direttore sportivo, anche i giocatori sono stati toccati poche volte. Pioli è arivato a Firenze come una certezza, e anche lui sta cadendo sotto i colpi delle tante critiche. Non dico che il tecnico non abbia le sue responsabilità, ma è possibile che negli ultimi a pagare siano sempre gli allenatori Quello che vorrei io è che il presidente Commisso prendesse facesse un'attenta analisi dei suoi primi anni di gestione, e che prenda in mano la situazione”.

“Ho notato un po' di nervosismo nelle parole di mister Pioli”

Ha poi voluto sottolineare un dettaglio emerso dalle ultime conferenze stampa di Stefano Pioli: “Nell'ultima conferenza stampa ho avvertito un po' di nervosismo. E' normale che a Stefano girino le scatole per la mancanza di risultati, anche a me girerebbero però farei di tutto per reagire alle situazioni negative: proverei a trovare una chiave di volta o comunque a motivare l'ambiente. Ho sentito quasi tutte le sue parole in conferenza da inizio dell'anno, e direi che è sotto gli occhi di tutti che sia partita con un tono e adesso sta usando dei toni totalmente diversi”.

“Domani il tecnico tornerà sul luogo del delitto”

Ha anche aggiunto: “Fossi nei colleghi io gli chiederei che cambio può dare a questo inizio di stagione, perché deve darla per forza. Domani tornerà sul ‘luogo del delitto’, dove ha vinto il trofeo piu importante della sua carriera, mi auguro che questo possa dargli una spinta in più per far bene e tornare a vincere”.

“Ma è possibile che la colpa sia solo di allenatore e direttore sportivo?”

Ha poi mosso una critica verso la dirigenza viola: “E' anni che faccio personalmente le crociate per portare giocatori e dirigenti in vario Viola Club, e non c'è mai stata occasione. Nessun tesserato viola era presente ai 60 anni dello storico Settebello, per non parlare di quello che ogni anno accade con il Viola Club Grosseto, che ha un tesserato che fa anche sponsor alla Fiorentina, dove sono in prima linea per riuscire a portare qualcuno dei giocatori storici. Credo che questo faccia emergere delle criticità in questa azienda da considerare ormai storiche, che vanno avanti da 7 anni”.

“Da sette anni si compiono gli stessi errori”

Ha poi concluso: “Sono grandi errori di comunicazione, che non mi aspetto da una persona che viene da un ufficio stampa. Ci dovrebbe essere un continuo confronto tra dirigenti all'interno della società. Come si fa poi a pretendere che la Fiorentina raggiunga dei risultati di un certo livello?”.