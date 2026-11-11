Attenta Fiorentina, il Monza ha il capocannoniere della Serie A: a gennaio può bussare una big

Alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali, la Fiorentina andrà a fare visita al Monza. Sfida da non prendere sotto gamba da parte dei viola, che avranno in Gustavo Varela il pericolo numero uno. L'attaccante, infatti, sta sorprendentemente guidando la classifica marcatori dal campionato con 9 gol. Rendimento, il suo, che non sta di certo passando inosservato.

Piace al Napoli, ma Manna non si sbilancia

A gennaio Varela sarà certamente uno dei pezzi pregiati del mercato. Su di lui ha messo gli occhi il Napoli che, tra i problemi riscontrati nel suo tormentato inizio di stagione, deve fare i conti con una limitata efficacia offensiva. Il ds azzurro Giovanni Manna, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato di questa possibile trattativa: “È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà. Noi in questo momento non ci siamo mossi, non abbiamo fatto assolutamente nulla. È un buon giocatore, ma il Napoli non ha fatto nessun passo”.

Affare in salita

Al di là della volontà più o meno decisa del Napoli di provare a prendere Varela, in ogni caso sarà una trattativa non facile per gli azzurri. Innanzitutto per il costo visto che per arrivare al centravanti servirebbero circa 30 milioni di euro. Inoltre, il Benfica - da cui il Monza l'ha acquistato - ha conservato due clausole: una percentuale sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte presentate da altri club.