La Fiorentina ritrova Brekalo da avversario? Ipotesi sfumata: ecco la nuova meta dell'ex viola

Dopo aver lasciato la Fiorentina, ormai due anni e mezzo fa, il calciatore Josip Brekalo non ha trovato grande fortuna. Prima il prestito all'Hajduk Spalato per sei mesi, poi l'addio definitivo per scegliere il Kasimpasa, poi il Real Oviedo. Ma in tutti i casi non è riuscito a emergere.

Brekalo avversario della Fiorentina? No, ma…

Adesso il croato proverà nuovamente a cambiare aria, dopo quattordici presenze senza incidere con la squadra ultima in Liga spagnola. Per lui c'erano varie opzioni sul tavolo (certamente di livello più contenuto) e pensare che la Fiorentina se lo sarebbe potuto trovare da avversario tra qualche settimana.

Una scelta diversa dopo una lunga trattativa

Come riporta Transferfeed.com, tra i club su Brekalo c'era proprio lo Jagiellonia Bialystok. La trattativa è durata molto a lungo e i polacchi erano vicinissimi ad aggiudicarsi l'ex Fiorentina, che però alla fine ha scelto l'Hertha Berlino, club dove si è ufficialmente trasferito da qualche giorno.