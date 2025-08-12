La via russa per l'addio di Beltran. Un'operazione al ribasso rispetto alle cifre del Flamengo

L'indiscrezione di mercato su Lucas Beltran, lanciata dal giornalista Mario Giordano su X è arrivata anche in Russia.

In sostanza l'attaccante della Fiorentina potrebbe approdare allo Zenit San Pietroburgo nel corso di questo mercato estivo. La notizia è stata rilanciata da diversi media locali e non ci sono smentite di sorta.

Al ribasso

Ma quanto potrebbe incassare il club viola se la cessione avvenisse veramente? Emerge una cifra al ribasso rispetto a quella che avrebbe garantito il Flamengo (compagine rifiutata dall'argentino). Invece che 12 milioni più tre di bonus, in questo caso si parla di una decina di milioni di euro.

Un nuovo attaccante con quei soldi

C'è da dire comunque che i viola si toglierebbero però un giocatore che è ormai di troppo in questa squadra, che ha un ingaggio piuttosto pesante e che potrebbero reinvestire quei soldi per prendere un attaccante che sia più funzionale alle esigenze di Pioli.