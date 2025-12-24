“Voglio andarmene in questo mercato e il Nizza è la mia priorità”. Lasciamo ben poco spazio alle interpretazioni le parole di Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina che quest'anno è stato messo ai margini da Stefano Pioli. Vanoli ha poi provato a reintegrarlo, ma è chiara l'intenzione del marocchino di lasciarle un club che pensava puntasse su di lui e che poi, invece, ha dimostrato il contrario.

Destinazione Nizza

La squadra maggiormente interessata al momento è il Nizza, destinazione che Richardson gradirebbe. Le trattative sono aperte e, nonostante ci siano altri club interessati, il Nizza sembra ormai in netto vantaggio sulla concorrenza. Le parti stanno discutendo sulle modalità dell'operazione, che potrebbe farsi in prestito ma - alle giuste condizioni - anche fin da subito a titolo definitivo.