"Il commento di Trevisani sui fiorentini è di una banalità sconcertante, è il nulla più totale"

Fanno ancora discutere le parole dette dal giornalista e telecronista, Riccardo Trevisani, su Firenze, i fiorentini e la Fiorentina.

Per lo stesso Trevisani, tra le altre cose, i tifosi viola "vivono nell’idea di essere la squadra più interessante al mondo, ma la verità è che interessa solo a Firenze”.

Diverse e piccate le risposte che arrivano a queste considerazioni. Su TvPlay.it c'è stata la replica del regista e sostenitore viola, Andrea Bruno Savelli ad esempio: "Il commento di Riccardo Trevisani sui fiorentini è di una banalità sconcertante. I fiorentini come me sono difficili e antipatici, ma il suo discorso è il nulla totale".