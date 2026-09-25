Ufficiali date e orari delle gare della Fiorentina dalla 13esima alla 19esima giornata. I dettagli
Arrivano dalla Lega Serie A le ufficialità di date e orari degli impegni della Fiorentina dalla 13esima alla 19giornata di campionato. La Fiorentina sarà di scena 4 volte di domenica, 1 di sabato, 1 di lunedì ed una di martedì.
I dettagli
Due le gare di domenica alle 12.30, a Udine e al Franchi contro il Bologna, una alle ore 15.00 contro il Lecce al Franchi, una alle 18:00, a Parma. Col Milan in trasferta martedì in notturna, col Cagliari in casa lunedì alle 20.45
Il calendario
UDINESE - Fiorentina
domenica 29 novembre 12.30
FIORENTINA - CAGLIARI
lunedì 7 dicembre ore 20.45
PARMA - FIORENTINA
domenica 13 dicembre 18:00
FIORENTINA - BOLOGNA
domenica 20 dicembre ore 12.30
FIORENTINA - LAZIO
sabato 2 gennaio ore 15.00
MILAN - FIORENTINA
Martedì 5 gennaio 20:45
FIORENTINA - LECCE
domenica 10 gennaio ore 15.00