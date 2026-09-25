Vanoli, ci risiamo. Doppie sedute e la voglia di rimettersi in pari: la pausa per una seconda preparazione atletica

C'è chi non si è allenato questa settimana, chi ha iniziato ieri, chi la finisce oggi e si ritrova lunedì. E poi c'è la Fiorentina, che la sta attraversando come se fosse una di preparazione estiva o quasi.

Il lavoro al Viola Park

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Vanoli sta convocando la squadra al Viola Park a suon di doppie sedute quotidiane. Nessun intento punitivo, quanto la voglia di sfruttare questa inedita e lunghissima sosta del campionato per rimettersi in pari a livello atletico.

Riavvolgiamo il nastro

Come fatto lo scorso anno dopo la parentesi Pioli, Vanoli vuole rifare una sorta di seconda preparazione atletica, visto che la pausa durerà fino al 10 ottobre. L'allenatore viola vuole dare una fisionomia più o meno definitiva alla squadra, visto che è diventata sua solo dal 7 settembre. Da allora il primo e unico pensiero è stato quello di ottimizzare le risorse tecniche e atletiche che c’erano per ottenere il massimo possibile. Risultati ottenuti. Adesso la calma per ricominciare. Di nuovo.