Mareggini: "Grosso non ha capito Firenze, al contrario di Vanoli"

Gianmatteo Mareggini, storico ex portierone della Fiorentina e tifosissimo viola, è intervenuto durante la trasmissione 30Minuto su Italia7 per analizzare il momento della Viola.

“Il Centenario è stato unico”

Queste le parole di Mareggini a proposito della festa del Centenario: “Il Centenario è stato un qualcosa di bellissimo, è stato come tornare al periodo in cui giocavamo. Trovarsi in uno spogliatoio con Batistuta, Baggio, Mutu, Toni, ed il mio amico Toldo... è stato incredibile! È stato come tronare indietro nel tempo, eravamo diciottenni quando giocavamo insieme”.

“Grosso non ha capito Firenze”

Spazio poi anche per un analisi sull'attualità: “Con Grosso penso che il problema era mentale: io mi aspettavo molto, ma credo che il tecnico non sia entrato nel clima di Firenze al contrario di Vanoli, che ha il vantaggio di conoscere la piazza. Vanoli costringe i giocatori a dare il massimo, mentre con Grosso la Fiorentina era troppo attendista”.