La Nazione: Rugani di scorta ma Paratici spera ancora nel suo pupillo al Tottenham

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Viola a tratti. Crisi continua”. A pagina 2 in taglio alto: “Canta Napoli, Firenze (ri)piange. Doppio svantaggio, speranza Solo. E anche stavolta il cuore non basta”. A pagina 3: “Ma ora è il momento di non mollare”. A pagina 4: “La disamina di Vanoli «Meritavamo il pari Ora tante battaglie»” e in taglio basso: “Solomon, primo sigillo in viola: «Dobbiamo tenere la testa alta»”. A pagina 5 il mercato: “Trattative, lo sprint finale Dragusin la prima scelta. Rugani alternativa pronta” e di spalla: “Seduta e poi riposo. Giuseppe torna a NY”.