Picchio De Sisti ha parlato di Fiorentina all'evento organizzato per i 70 anni del duo di ex viola Antognoni e Roggi. Queste le sue parole: “Speriamo che la Fiorentina riesca a vincere questa Conference, perché c'è una piazza che è innamorata. Italiano? Il suo lavoro mi pare ottimo, i risultati nonostante tutto arrivano e lui ha trascinato la gente. Aquilani? Si è fatto le ossa da allenatore giocando. Io da giocatore facevo i cambi a volte, perché dal campo vedi cose diverse e secondo i miei allenatori io rappresentavo lo stesso loro pensiero. Alberto sta facendo bene, secondo me può diventare un buon allenatore”

E su Castrovilli: “A me piace, è un ragazzo che a pallone ci sa giocare. Non so come sta e non so che idea ha la Fiorentina su di lui. Se c'è un De Sisti nel calcio di oggi? No. Ognuno ha le sue caratteristiche”.