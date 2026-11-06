Vanoli e un progetto Fiorentina duro da gestire nei suoi aspetti. A guscio su chi è in difficoltà e i risultati...

Nove dei quindici gol viola in campionato (il 60%) sono stati realizzati da giocatori (con minutaggio molto alto) nati dal 2005 in poi, come Mastantuono, Jimenez e Ndour. Oppure l'età media per minutaggio medio della Fiorentina attuale è di 24,4 anni (25,2 l'età media della rosa), la quarta più bassa dopo Monza, Frosinone e Parma.

Il progetto Fiorentina

Sono dati che sottolinea La Nazione e che, seppur non con diverse difficoltà, fanno parte dei risultati di un progetto a lungo termine che ha in mente la Fiorentina, con Paratici capofila. “Vogliamo una Fiorentina competitiva e duratura”, aveva detto il neo ds viola all'inizio della stagione.

La visione di Vanoli

Prima il progetto fallito con Grosso, poi il ritorno di Vanoli. Un segno di discontinuità con il passato recente, per costruire una squadra che possa durare nel tempo. Le difficoltà, come detto, ci sono state e ci saranno. E la classifica in questo riduce il margine di errore. I risultati sono iniziati a diventare pesanti e questo ha messo una pressione forte su allenatore e squadra. Vanoli ha avuto per ora il merito di non cambiare mai direzione, difendendo chi è in difficoltà. Una strada difficile, ma che nel tempo però diventare la porta per un futuro importante. Lo scrive il Corriere dello Sport.