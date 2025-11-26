Vanoli: "Domani giocheranno Dzeko e De Gea. Nelle condizioni in cui siamo non possiamo permetterci di sbagliare neanche un allenamento"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha così parlato alla vigilia del match di Conference League contro l'AEK Atene: “La Conference non è un ostacolo, anzi. Quella di domani è un'altra partita che ci permetterà di vedere i nostri miglioramenti, e che mi permetterà di vedere all'opera altri giocatori. Dobbiamo guardare di partita in partita, adesso il nostro pensiero è alla coppa che tra l'altro arriva al momento giusto. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo anche saper giocare ogni tre giorni. Non c'è bisogno di spiegare l'importanza della partita di domani, piuttosto l'importanza del lavoro quotidiano. Siamo in una condizione in cui tutto, ogni dettagli, diventa importante, e dobbiamo entrare in questo tipo di mentalità. Non siamo nelle condizioni di poter sbagliare neanche un allenamento".

“Giocheranno Dzeko e De Gea”

Poi ha aggiunto: “Domani giocheranno Dzeko e De Gea. Ho parlato con Martinelli, che reputo un portiere di grandissima prospettiva, e ci tenevo a spiegargli la scelta. Per quanto mi riguarda la partita di domani è uno step importante, ma nella situazione in cui siamo non posso soffermarmi troppo a parlare di me. Dobbiamo fare il massimo, mettendo non solo il cuore e il sacrificio ma anche qualcosa in più sul piano della qualità e dell'aspetto tecnico tattico”.

“Mi piace come gioca l'AEK Atene”

Sull'AEK Atene: “Mi piace molto come gioca, ha un allenatore molto propositivo. E' una squadra offensiva, capace di ripartire, in campionato ha tre punti di distanza dal primo posto. Conosco il campionato greco e i suoi club, hanno sempre fame di fare bene quando giocano in Europa. Loro sanno benissimo quanto la Conference possa ribaltare ogni pronostico, così come lo sappiamo noi. E' il motivo per cui dovremo sapere interpretare bene la gara di domani”.