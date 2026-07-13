Tutti gli interrogativi del grande escluso. Due ostacoli mica da ridere tra Gosens e la cessione

Robin Gosens, come già anticipato del resto, non è rientrato tra i convocati per il ritiro precampionato della Fiorentina. Indubbiamente questo è un buon segnale per la dirigenza dello Schalke 04, il club tedesco che è in contatto con lo stesso Gosens da tempo.

Due ostacoli

Spetta al giocatore adesso decidere se desidera davvero trasferirsi nella sua squadra del cuore in Germania oppure no. Un primo ostacolo è però rappresentato dall'ingaggio: il giocatore, ritornando in patria, percepirebbe meno della metà del suo stipendio attuale.

Il secondo ostacolo è invece di diversa natura: Gosens e la sua famiglia sono molto felici a Firenze e l'ex Atalanta vorrebbe restare ancora in Toscana come per altro detto in maniera chiara subito dopo l'ultima partita giocata in campionato proprio contro i nerazzurri bergamaschi.

La parola al giocatore e alla famiglia

La palla è nel campo del giocatore, ma anche della sua famiglia. C'è la disponibilità ad accettare tutta una serie di compromessi?