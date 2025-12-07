Teotino: "La Fiorentina è come la Ferrari: mancano le scelte giuste dei dirigenti per far lavorare al meglio tutti"

Gianfranco Teotino, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva analizzando anche la situazione in casa viola.

Le parole di Teotino

“Non voglio pensare alla retrocessione. Ha un organico importante, ma c'è tanta confusione fatta anche sul mercato. La mancanza di una struttura societaria è grave in una società storica come la Fiorentina. Il campionato è lunghissimo e c'è tempo per evitare la Serie B, che credo sarebbe negativa sotto tutti i punti di vista"

La scelta degli allenatori

"Vanoli? Non credo sia la scelta giusta, così come non credo lo fosse Pioli. La Fiorentina è un po' come la Ferrari, mancano scelte della società che mettano in condizioni i professionisti che ci lavorano di dare il meglio”.