Una caviglia malconcia e un giocatore ancora da recuperare. Si va verso un nuovo forfait del centravanti?

Alla ripresa degli allenamenti da parte della Fiorentina, dopo un paio di giorni di riposo, non è arrivata la buona notizia relativamente a Moise Kean.

Caviglia malconcia

Il centravanti viola ha continuato a lavorare a parte e tutto lascia pensare che farà lo stesso anche nei prossimi giorni. Per lui c'è un programma personalizzato per permettergli di recuperare e per rimettere in sesto una caviglia malconcia, della quale ha anche parlato Paolo Vanoli dopo l'ultima gara di campionato.

Nuovo forfait?

Ora come ora, a qualche giorno dalla gara col Cagliari, è più facile immaginare un nuovo forfait. La sensazione è che l’obiettivo massimo in questo momento possa essere la sua presenza in panchina contro i sardi, con spazio nuovamente dato a Roberto Piccoli.