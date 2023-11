Corriere dello Sport-Stadio: Ansia per Parisi...poi tutto a posto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo grande sulla Fiorentina: "Luna Park". Sottotitolo: "Tutti con la Viola: una carica speciale in vista della Juve". Sommario: "Domenica sera la sfida al Franchi per rientrare in zona Champions. Nico leader: sette gol e due assist. Beltran titolare, Kouame si candida".

Pagina 6

Apertura dedicata a: “C’è il Franchi al Viola Park Fiorentina-Juve è iniziata”. Sottotitolo: “Cori contro gli ex Vlahovic e Chiesa, un chiaro invito alla squadra perché giochi la grande sfida col cuore Commisso in panchina. Pradé: ”Ci servivano i tifosi".

Pagina 7

Grande spazio a: “La Fiorentina doppio zero riparte da Gonzalez”. Sottotitolo: “È il vero motore dei risultati di Italiano: in 13 match ha segnato 7 volte (2 assist) Se si ferma lui la Viola ha problemi”. In taglio basso: “Ansia per Parisi, poi tutto a posto”. Nell'occhiello: “Guai alla caviglia sinistra Si è fermato, ha applicato ghiaccio, ha ripreso”.