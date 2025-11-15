Percassi svela: "Palladino l'avevamo già incontrato in estate, poteva andare altrove ma ha aspettato l'Atalanta"

Si diceva già la scorsa estate che, dopo l'addio alla Fiorentina, Raffaele Palladino fosse promesso sposo dell'Atalanta e le parole a La Gazzetta dello Sport dell'Ad bergamasco Luca Percassi in qualche modo lo confermano, vista la chiamata arrivata dopo l'esonero di Juric.

“Le parole di Palladino? Le stesse dell'estate”

“Le sue parole sono state le stesse della scorsa estate quando l’abbiamo incontrato - ha detto - di grande convinzione sul valore della nostra rosa. In cuor suo, credo abbia continuato a sperare in questa chance e abbia aspettato l’Atalanta. Perché aveva la possibilità di andare anche altrove".

“Deve essere la vera Atalanta”

Percassi ha poi aggiunto: "Ora fiducia in questo gruppo e nell’allenatore, che è giovane e promettente: confidiamo che possa giocare per gli obiettivi per cui abbiamo costruito l’Atalanta. Ma deve essere la vera Atalanta, quella che non ha paura di battagliare in ogni partita”.