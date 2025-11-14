L'ex Fiorentina Vlada Avramov, secondo portiere ai tempi di Frey, ha parlato a TMW del momento che sta passando la squadra viola: “Firenze e la Fiorentina non meritano l'ultimo posto in classifica, ma sono sicuro che questa squadra - magari con l'aiuto di qualche acquisto - uscirà da questa situazione e tornerà nelle zone tranquille della classifica. Il cambio di allenatore sveglierà i giocatori, inoltre penso che Vanoli sia proprio l'uomo giusto per questo momento di crisi”.

Attualmente Avramov svolge il ruolo di preparatore dei portieri all'Al-Okhdood in Saudi Pro League. Oltre alla maglia viola, in Italia, ha vestito anche quelle di Pescara, Treviso, Cagliari, Torino e Atalanta.