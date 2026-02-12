Nicoletti: "Vanoli ha fatto scelte discutibili ma le problematiche della Fiorentina nascono da lontano. Pioli andava esonerato prima, ora..."

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che ha affrontato alcuni temi caldi sul fronte Fiorentina, in particolar modo la situazione di Vanoli.

‘Non voglio difendere Vanoli, però…’

“In questi giorni si è sentito di tutto su Vanoli e non voglio certo essere il suo avvocato difensore, il suo profilo non mi ha mai entusiasmato, però le statistiche dicono che ormai sempre più partite si risolvono nel recupero finale. Il Torino poteva segnare solo su palla inattiva, e se Vanoli non si fosse coperto si sarebbe preso comunque delle critiche".

‘Troppe disattenzioni da parte della Fiorentina’

"Il tempo per i processi e i patiboli ci sarà, le problematiche nascono da lontano. Vanoli è un buon tecnico e ha dovuto rifare la preparazione, Pioli andava esonerato prima. Due gol come quelli presi dalla Fiorentina derivano da errori e disattenzioni evidenti, nelle quali non c’entra nulla Vanoli. Non dico che Vanoli non abbia commesso errori, le sue scelte sono state discutibili, però…".