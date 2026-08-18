Di Chiara: "Grosso non arriva con il modulo in tasca, uno bravo deve anche adattarsi. Ecco cosa gli ho detto"

L'ex Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Radio Bruno per parlare della nuova esperienza a Firenze di Fabio Grosso, suoi grande amico.

Il rapporto tra i due

“Lo conobbi a Perugia quando facevo il dirigente e lui giocava. Quando ci incontrammo mi disse che sarebbe voluto riuscire a fare la mia carriera e invece ha fatto anche di più, vincendo quel Mondiale. Da lì è rimasto un bel rapporto di amicizia".

Sull'avventura di Grosso

“A Firenze si trova bene. E' un allenatore che non arriva con il modulo in tasca. Un tecnico bravo deve adattarsi ai giocatori a sua disposizione. Quando ci siamo visto gli ho detto che tutto dipende dai risultati, dovrà fare bene nelle prime partite”.