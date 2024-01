Offerta ufficiale della Fiorentina per Borys: il polacco vicino al trasferimento in viola nonostante alcuni ostacoli. I dettagli

Lunedì la Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale allo Śląsk Wrocław per Karol Borys, secondo quanto riporta meczyki.pl Il talentuoso 17enne potrebbe così presto trasferirsi in Italia. Karol Borys, centrocampista offensivo classe 2006, è considerato uno dei più grandi talenti del calcio polacco, e interessa da tempo alla Fiorentina. Nelle ultime settimane le trattative per il suo trasferimento a Firenze si sono intensificate, tanto che Borys è volato a Firenze prima di Capodanno per vedere una partita della Fiorentina e anche per vedere come è fatto il Viola Park.

La cifra proposta e gli sviluppi

L'offerta era una questione di tempo ed è stata ricevuta lunedì dallo Śląsk Wrocław. Si tratta di oltre un milione di euro, ma da quanto si apprende le trattative sono appena iniziate e l'importo finale potrebbe arrivare addirittura a 2-2,5 milioni di euro, il che rappresenterebbe una cifra importante per la squadra leader della classifica dell'Ekstraklasa per un giocatore che ancora deve iniziare il cammino nel calcio dei ‘grandi’.

Possibili ostacoli ma l'offerta viola è la migliore

Oltre all’importo del trasferimento, potrebbe esserci un altro ostacolo. Borys ha recentemente firmato un contratto con l'agenzia SEG. Gli olandesi stanno lavorando anche su altre possibili destinazioni del giocatore. Ma finora nessuna altra squadra ha fatto un'offerta così importante per il centrocampista. Si parla solo di prestiti nel campionato olandese.

Un trasferimento che appare ben avviato

Ad oggi sembra molto probabile il trasferimento alla Fiorentina. Borys ha poche possibilità di giocare nella squadra di Jacek Magiera, che ha reali possibilità di vincere il campionato polacco. Il calciatore deve crescere sul piano fisico, ha ancora bisogno di lavorare e svilupparsi sotto questo aspetto. A questo punto si attendono gli sviluppi. Borys è sotto contratto con lo Śląsk fino al 2026 ed in questa stagione, il giovane calciatore ha giocato tre partite nella prima divisione polacca.