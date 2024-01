Un altro colpo necessario sugli esterni: Ecco come nasce l'ipotesi Gil

Ngonge (o chi per lui) potrebbe non bastare per la Fiorentina, intendiamo come operazione da fare sugli esterni.

Brekalo apre una falla

Con la probabile partenza di Brekalo verso la Dinamo Zagabria, i viola dovrebbero piazzare un altro colpo per il comparto; non è un caso che sia comparso in queste ore il nome Bryan Gil, 22 anni, ala sinistra spagnola del Tottenham.

Un nome buono per qualsiasi evenienza

Un nome questo che serve anche nel caso non riesca a sbloccarsi la vicenda legata al giocatore del Verona, che continua a tenere banco.