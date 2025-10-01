Corriere dello Sport-Stadio: Il gas della Fiorentina si chiama Piccoli
In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani, leggiamo questo titolone sulla Fiorentina: “Pioli reset”. E ancora: “Piena fiducia ma coppa e Roma sono il bivio”.
Pagina 24
Dedicata a: “Piccoli in Europa ci vuole un po’ di gas”. Sottotitolo: “Nei contesti caldi mi motivo di più”: la Viola conta sulla sua carica. Lui e Dzeko si giocano il posto".
Pagina 25
Qui leggiamo: “Pioli, quella fiducia da riconquistare”. Sottotitolo: “La Fiorentina gliela garantisce in misura “illimitata”, ma le due prossime partite sono un bivio”. Di spalla infine: “Gosens si espone ”Bisogna uscirne tutti insieme".
💬 Commenti