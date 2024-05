Boquete: "Finale di Coppa Italia? Non ci spaventa la Roma, il 5-0 non ci demoralizza"

Veronica ‘Vero’ Boquete è stata intervistata da Radio Bruno Toscana in esclusiva a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia Femminile contro la Roma, campione d'Italia. A seguire un estratto delle parole della centrocampista della Fiorentina:

“Ho avuto una carriera di alto livello e qui in Italia mi godo un altro modo di giocare, di vivere. In questi anni, ho visto un forte processo di crescita del calcio femminile in Italia. Molte calciatrici sognano oggi di giocare in Italia e di questo dobbiamo ringraziare i club che hanno deciso di investire. Serve una crescita sostenibile delle istituzioni, delle federazioni e delle società. E' un calcio cresciuto molto dal punto di vista tecnico".

“Qua la Fiorentina, nel Viola Park, permette a ragazze di 15-16 anni di allenarsi come delle vere e proprie professioniste. Nel 2015, ho iniziato una 'guerra' per lottare per i diritti del calcio femminile. Questo, ad oggi, mi ha dato ragione, anche se ha inciso in negativo sul mio rapporto con la nazionale. Ho perso le opportunità di giocare due mondiali e due europei…”.

“ finale di Coppa Italia? Non abbiamo paura. Abbiamo fame, voglia di voler cambiare ogni pronostico. Il 5-0 contro la Roma non ci demoralizza. Nel primo tempo di quella partita, sotto 1-0, meritavamo di essere in vantaggio, abbiamo giocato 45 minuti eccezionali”.