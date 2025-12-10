Casini e Grazzini: "Sopralluogo positivo al Franchi, sosteniamo nonostante i ritardi. Ora si rispettino le scadenze, obiettivo EURO2032"

Sulla casa della Fiorentina, lo stadio Artemio Franchi, sono intervenuti i consiglieri comunali Francesco Casini e Francesco Grazzini: “Il cantiere dello stadio Franchi che oggi abbiamo visitato con le commissioni consiliari è sicuramente in ritardo rispetto a quanto annunciato dalla scorsa amministrazione. Nonostante questo, ora vogliamo sostenere l’amministrazione affinché l’opera si concluda nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo che Firenze sia pronta per Euro 2032”.

“Alcune criticità, ma ora serve trasparenza. Ecco i difetti”

“Serve la massima trasparenza sui lavori. Ancora non c’è il cronoprogramma reale del secondo lotto, quindi consigliamo cautela sulle date di fine lavori, sulle quali grava anche l’incertezza delle risorse mancanti: riteniamo troppo ottimistica la valutazione di 265 milioni come cifra complessiva dell’intervento; a nostro avviso, i costi supereranno i 300 milioni”.

“Fondamentale che l'amministrazione acceleri”

Concludendo: “Per questo è fondamentale che l’amministrazione acceleri nell’individuare un punto di incontro con ACF Fiorentina e chiudere rapidamente l’accordo sull’impegno economico del club”.