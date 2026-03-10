UFFICIALE: Il cambiamento richiesto dalla Fiorentina è stato accolto dalla Uefa

Dopo la domanda della Fiorentina, è arrivata la risposta, positiva, da parte della Uefa.

Sostituzione accordata

Il club viola aveva richiesto la sostituzione nella lista Conference tra Lezzerini e Christensen. Sostituzione accordata anche perché il primo ha riportato un infortunio con referto superiore al mese di assenza.

Tra i pali giovedì

A questo punto possiamo aspettarci l'impiego dell'estremo difensore danese contro il Rakow giovedì prossimo, sperando ovviamente che riesca a fare meglio di quanto fatto vedere in Coppa Italia contro il Como. Gara quella persa, anche, per un suo errore.