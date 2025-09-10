Sovraffollamento sulle fasce? Il rinnovo di Parisi e le spiegazioni di Pradè sul mercato, mentre Fortini diventa un jolly

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa, al termine del calciomercato, per chiarire tutte le questioni di attualità in casa viola. Ha riparlato anche della gestione dei laterali, partendo dalla fascia sinistra: “Da una parte abbiamo Gosens e Parisi; da quest'ultimo vogliamo tanto di più. E ci darà tanto di più. Abbiamo dimostrato con i fatti di contare su di lui, allungando il suo contratto di un anno”. Una notizia confermata dallo stesso direttore sportivo, che alla fine ha deciso per la permanenza dell'ex Empoli rinnovando la fiducia nei suoi confronti.

Gosens-Parisi da una parte (con rinnovo), Dodô-Lamptey dall'altra

E sulla destra, invece? “C'è Dodô. E abbiamo preso un giocatore che piaceva molto da tanto tempo: Lamptey lo cercavamo già l'anno scorso e lo abbiamo preso perché le partite sono tante”. Così la Fiorentina ha composto il suo scacchiere, acquistando l'ultimo tassello mancante nell'ultima settimana, ovvero un'alternativa al brasiliano.

…e Fortini? Il quinto dei quinti è una posizione scomoda

Tagliato fuori dal discorso, rimasto come ultimo ragazzo trattato, c'è Niccolò Fortini: “Ci puntiamo tantissimo. Veniva da un'ottima stagione ma con una situazione fisica un po' arretrata, visti i problemi che ha avuto. Però adesso sta benissimo e crediamo tanto in lui”. Insomma, il club non batte ciglio (anche perché ha rifiutato tante offerte per il classe 2006) e si tiene stretto il ragazzo in una stagione dove effettivamente la rosa è attesa da tante partite. Eppure Fortini sembra momentaneamente “relegato” a un ruolo da jolly, anche perché Pradè non ha specificato la fascia di competenza del ragazzo, destro di piede ma abituato da una vita a giocare sull'altra fascia. Una posizione non del tutto comoda per un calciatore di prospettiva come lui, ma che può comunque concedere qualche occasione.