Anche il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il mercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Ecco cosa ha detto in merito a Italiano: “Cercare alibi non sarebbe da professionista. La gente sa che lui aveva chiesto un esterno e che non è stato accontentato, ma io so che lui farà il professionista. Via Brekalo e Mina? Non hai sostituito né un esterno, né un difensore centrale… Se parliamo del mercato di gennaio dell'anno scorso ci viene da piangere ancor di più. Però, ecco, anche questo inverno ha raccontato tanto del mercato estivo della Fiorentina”.

“Scelta chiara: spendere il meno possibile”

Sulla gara di stasera: “Siamo a meno di due ore dalla partita e di tutto si può parlare meno che della partita. Tutti sappiamo com'è andata, ci spiegheranno speriamo. Chiarissima la scelta di spendere il meno possibile. Starà all'intelligenza degli interpreti andare oltre le banalità dell'ufficialità. Speriamo, comunque, di fare risultato a Lecce perché sarebbe vitale ritrovare il gol dai centravanti”.