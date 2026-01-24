La formazione ufficiale della Fiorentina: Solomon debutta da titolare, conferme in mediana. Out Kean

Paolo Vanoli ha scelto gli undici titolari che inizieranno la gara della Fiorentina contro il Cagliari, il cui fischio d'inizio è previsto tra poco meno di un'ora.

Le scelte di Vanoli: Solomon per Parisi

Tra i pali De Gea, difesa composta da Dodˆo, Pongracic, Comuzzo e Gosens. In mezzo conferme per Fagioli in cabina di regia, Mandragora e Ndour da interni. In attacco ecco Solomon a destra al posto di Parisi, l'israeliano è al debutto da titolare, Piccoli da centravanti e Gudmundsson a a sinistra.

Kean in tribuna, ancora in panchina Brescianini così come il fresco acquisto Fabbian e l'inglese Harrison. Si rivede Fazzini.

La formazione della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Mandragora, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson.

A disp.: Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Ranieri, Balbo, Fortini, Nicolussi Caviglia, Brescianini, Fabbian, Fazzini, Harrison, Braschi.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Gaetano, Adopo, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Sebastiano Esposito.